Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России

Руслан Бальбек, являющийся депутатом Госдумы в Крыму, высказался в беседе с журналистами по поводу обвинения Украины и Грузии в адрес России. Якобы страна мешает поисково-спасательным операциям на территории Чёрного и Азовского морей, а также в Керченском проливе.
По словам политика, резолюцией занимались лица, которые почти не заинтересованы в безопасности судоходства на территории Причерноморья. Как считает Руслан Бальбек, документ является «политически агрессивным», и его содержание направлено не столько против РФ, сколько на разрушение безопасности мореходства рядом с Крымом и Керченским проливом.
Недавно представители Украины и Грузии на конференции ММО выдвинули обвинения в адрес России. Они заявили о так называемой неправомерной деятельности государства.
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