Общество: Путин разрешил «моральным уродам» демонстрировать свою дурь

Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. В частности, модель Алена Водонаева заявила, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления?

В субботу президент Владимир Путин выразил недоумение тем, что государственная поддержка семей с детьми вызывает недовольство и споры. Об этом он сообщил в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, посвященных 77-й годовщине прорыва ленинградской блокады.

Путин напомнил, что большая часть его послания Федеральному собранию была посвящена поддержке семей с детьми. Так он ответил на вопрос одного из участников встречи о работе СМИ. «Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми, – выразил недоумение президент. – Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды».

Путин добавил, что

пускай говорят, «дурь каждого видна будет»

и «как у нас в народе говорят, на каждый роток не накинешь платок».

В послании Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года, а саму программу продлить до 2026 года. Кроме того, маткапитал начнут выплачивать при рождении первенца. Также глава государства сообщил о планах обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием и расширить материальную поддержку для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Из опубликованного накануне опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения следует, что в общей сложности 2% респондентов недовольны «демографическим пакетом».

Член Общественной палаты России, сопредседатель рабочей группы генсовета «Единой России» по поддержке гражданского общества Мария Львова-Белова согласилась с эмоциями президента. «Мы все люди и было бы странно, если бы мы всегда сдерживали свои эмоции и не позволяли ничего лишнего. Такая яркая реакция обусловлена тем, что эта тема очень болезненная и поэтому важна для президента.

Когда речь идет о вещах, которые очень дороги для тебя, ты будешь реагировать агрессивно, потому что защищаешь то, что тебе дорого. Это как раз тот случай, когда человек отреагировал с болью»,

– заметила Львова-Белова газете ВЗГЛЯД.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян предположил, что среди недовольных «демографическим пакетом» могут оказаться представители ЛГБТ-сообщества и только те, «кто не видит себя в лоне семьи».

По словам эксперта, в обществе всегда есть слой вечно раздраженных, оппозиционно настроенных людей. Какой бы шаг ни предприняло правительство, люди такого круга всегда считают его или ошибочным, или недостаточным.

«Трудно себе представить, что человек в здравом уме будет выступать против демографического роста. Смысл существования государства в том, чтобы как можно больше людей в этом государстве жило, и чтобы они были счастливы, – сказала газете ВЗГЛЯД вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. – Люди, которые против этого выступают, не представляют, насколько странно и абсурдно выглядят их выступления».

«Раньше они все время говорили, что вот, мол, послания главы государства ориентированы на внешнюю политику, оборонку и так далее, а как же социальная сфера? Как же поддержка рождаемости? После того, как обращение в этот раз оказалось полностью посвящено внутренним проблемам, в частности, демографии, оппозиции уже совершенно непонятно, что дальше говорить. Ведь собственная повестка у нее отсутствует, все время приходится изобретать все новые и новые поводы для критики в адрес президента. Зрелище жалкое и поучительное», – подчеркнула Анна Федорова.

Ранее на тему материнского капитала высказывалась модель, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева. Через в Instagram она сообщила о том, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», если и будут заводить детей, то только ради этих выплат. Позже ей пришлось объясниться за свои слова, потому что депутат Госдумы Виталий Милонов назвал телеведущую «вокзальной потаскухой» и «порнозвездой средней руки с куриными мозгами». А правозащитник Евгения Чудновец заподозрила Водонаеву в экстремизме и пригрозила обратиться в Центр «Э» МВД России.

Как передает РИА «Новости», Водонаева в субботу обвинила СМИ в искажении ее слов. «Я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству», – сказала телеведущая.

Львова-Белова считает, что заявления Водонаевой не стоят реакции. «Но мне лично очень больно реагировать на такие выпады. Многодетная мама, например, как я, никогда в жизни не скажет таких слов, потому что она знает, что такое материнство», – сказала Львова-Белова.

Она подчеркнула, что исключения бывают во всех правилах и «действительно, будут семьи, которые начнут рожать детей ради выплат». «Но мы никогда не знаем, как сложится судьба этого ребенка. Возможно, мать родит его ради выплаты, а дальше он попадет в хорошую приемную семью. Сколько у нас прекрасных детей, которых когда-то забрали из неблагополучной семьи! Они стали легендарными личностями», – заметила Львова-Белова.

Собеседница добавила, что знает множество бедных семей, в которых безумно любят своих детей и максимально вкладывают в них возможные ресурсы. «Если сейчас на федеральном и региональном уровне появятся новые возможности поддержки семей в финансовом плане, то это бесценно», – считает член ОП.

По ее словам, ей всегда больно слышать, когда люди отказываются рожать из-за финансового положения. «Я сама из многодетной семьи – я была старшей среди четырех. Мы прожили страшный кризис 1998 года, когда денег не было на какие-то элементарные вещи. Но при этом мы все выросли, завели семьи, рожаем детей. Многодетность по факту преемственная. Если мы сейчас сможем создать условия финансовой поддержки семьи, то в дальнейшем эти дети тоже могут завести многодетные семьи, наше население будет расти в геометрической прогрессии», – уверена Мария Львова-Белова.

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