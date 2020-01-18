РПЦ заявила о двойных стандартах патриарха Варфоломея в вопросе о раскольниках

Константинопольский патриархат ведет практику двойных стандартов в вопросе признания раскольников в мире, сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

«Глава черногорского раскола – бывший священник Константинопольского патриархата, который был запрещен в патриархате, а глава украинского раскола – Филарет (Денисенко) – запрещенный в служении и отлученный клирик Русской православной церкви. Налицо практика двойных стандартов, которые сейчас имеют место в Константинополе», – сказал митрополит Иларион, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, почему патриарх Варфоломей поддерживает в Черногории каноническую Сербскую православную церковь в споре с местными раскольниками, но при этом помог украинским раскольникам в борьбе с канонической Украинской православной церковью.

По мнению митрополита Илариона, черногорский раскол гораздо менее значителен, чем раскол на Украине. «Видимо, черногорским раскольникам не удалось пока чем-либо заинтересовать патриарха Варфоломея, чтобы он встал на их сторону», – предположил он.

Кроме того, представитель Московского патриархата выразил мнение, что слово Константинопольского патриарха «не очень дорого стоит». «Еще в 2016 году патриарх Варфоломей поддерживал каноническую церковь на Украине (Украинскую православную церковь – ред.), а уже в 2018 году он сообщил противоположное. Поэтому если патриарх Варфоломей сейчас поддерживает Сербскую церковь в Черногории, это не значит, что через два года он не встанет на поддержку раскола», – сказал митрополит Иларион.

Ранее в РПЦ объяснили поддержку македонских раскольников Константинополем.

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