На Донбассе менее чем за сутки ранения получили восемь украинских военнослужащих – штаб ООС

18.01.2020, 19:06, Новости дня

18 января на Донбассе ранения получили восемь украинских военнослужащих. Об этом в 18.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

«В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.  результате вражеских обстрелов восемь военнослужащих Объединенных сил получили ранения», – сказано в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики стреляли по позициям Вооруженных сил Украины «из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия».

Вечірній брифінг пресцентру Об’єднаних сил 18.01.2020#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 18. jaanuar 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 18 января на Донбассе ранения получили восемь украинских военнослужащих. Об этом в 18.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook. «В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.  результате вражеских обстрелов восемь военнослужащих Объединенных сил получили ранения», – сказано в сообщении. По данным штаба ООС, боевики стреляли по позициям […]

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