Брэдли Купера после разрыва с Ириной Шейк заподозрили в романе с актрисой Аной Де Армас

Разрыв Брэдли Купера и Ирины Шейк состоялся лишь в июне прошлого года. Тем не менее, недавно публика заподозрила актера в романе с Аной Де Армас.

Слухи об отношениях знаменитости с Леди Гагой утихли несколько месяцев назад, и с тех пор ни одна девушка не была замечена рядом с Брэдли Купером. Однако теперь у него появилась новая партнерша, с которой, как оказалось, продюсер давно был знаком. Ана Де Армас впервые встретилась с артистом на съёмках картины «Парни со стволами». Репортеры смогли запечатлеть звезд кино только в январе текущего года, когда они явились на мероприятии, состоявшемся перед церемонией «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. Гости приема наблюдали за тем, как режиссёр и кубинская актриса открыто флиртовали. Они заигрывали друг с другом и смеялись. Многие заподозрили, что у бывшего бойфренда Ирины Шейк роман с Де Армас.

В прошлом у Купера были отношения с Рене Зеллвегер и Сьюки Уотерхауз. Также продюсеру приписывали интрижки с Оливией Уайлд и Дженнифер Лопес. Однако самый серьезный роман у него завязался с Шейк, с которой исполнитель прожил почти 5 лет. Теперь он помогает модели воспитывать совместную дочь Лею.

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Последнее: Разрыв Брэдли Купера и Ирины Шейк состоялся лишь в июне прошлого года. Тем не менее, недавно публика заподозрила актера в романе с Аной Де Армас. Слухи об отношениях знаменитости с Леди Гагой утихли несколько месяцев назад, и с тех пор ни одна девушка не была замечена рядом с Брэдли Купером. Однако теперь у него появилась […]