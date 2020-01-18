Боевики атаковали армию Сирии в Абу-Джреф

Группа боевиков при помощи боевых машин пехоты (БМП) и шести танков атаковала позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Боренков сообщил, что в провинции Идлиб подразделения правительственных войск при поддержке артиллерии и танков провели контратаки против вклинившихся в их оборонительные порядки боевиков на направлениях Хан-Шейхун – Мукка, Эт-Тах – Маар-Хататт, Тертиях – Хербет-Бабулин и Джарджаназ – Телль-Меннис, передает РИА «Новости».
«В 21.20 17 января в районе населенного пункта Абу-Джреф бандгруппа численностью до 50 боевиков при поддержке БМП и шести танков атаковала позиции Сирийской арабской армии. Продвижение боевиков составило до 1,2 километра в глубину и до 500 метров по фронту», – сообщил он.
Генерал-майор сообщил, что к концу дня положение по переднему краю обороны правительственных сил было восстановлено, а боевики отошли к населенным пунктам Мукка, Маар-Хататт, Хербет-Бабулин, Гадфа и Телль-Меннис.
«В течение 18 января боестолкновения в указанном районе продолжились», – добавил он.
Ранее Боренков заявил, что сообщения об атаках российскими ВКС гражданских целей в Идлибе, не соответствуют действительности.
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Последнее: Группа боевиков при помощи боевых машин пехоты (БМП) и шести танков атаковала позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. Боренков сообщил, что в провинции Идлиб подразделения правительственных войск при поддержке артиллерии и танков провели контратаки против вклинившихся в их оборонительные порядки […]
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