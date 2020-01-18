Путин: Мы заткнем поганый рот тем, кто переписывает историю

Президент Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. Как передает РИА «Новости», об этом он сказал на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге.

«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — сказал Путин.

Путин привел в пример Израиль, который не позволяет забыть о Холокосте. Он добавил, что в ближайшие дни поедет в Израиль на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда.

«Я очень благодарен за эту инициативу руководству Израиля и всем, кто были инициаторами этого события. Это хорошее событие. Оно напоминает и о жертвах Второй мировой войны, и о тех, кто внес решающий вклад в уничтожение нацистов», — сказал Путин.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. Как передает РИА «Новости», об этом он сказал на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге. «Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — сказал […]