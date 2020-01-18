Путин высказался против пребывания при власти до самой смерти

Президент РФ Владимир Путин 18 января в Санкт-Петербурге на встрече с ветеранами Второй мировой войны раскритиковал сложившуюся в Советском Союзе ситуацию, когда руководители страны умирали, не передав власть преемникам. Об этом сообщает ТАСС.
Один из ветеранов попросил Путина поспособствовать тому, чтобы полномочия президента не были ограничены сроками.
В ответ глава Кремля назвал «очень тревожным» возможное повторение ситуации 1980-х годов, когда руководители страны – тогда это был Советский Союз – «до конца своих дней» были при власти и не обеспечивали условий для «трансформации власти».
Он выразил мнение, что к такой ситуации «лучше не возвращаться».
Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, а затем выиграл президентские выборы 2018 года.
Срок полномочий Путина истекает в 2024 году. Согласно конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд, поэтому в следующих выборах Путин участвовать не сможет.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Президент РФ Владимир Путин 18 января в Санкт-Петербурге на встрече с ветеранами Второй мировой войны раскритиковал сложившуюся в Советском Союзе ситуацию, когда руководители страны умирали, не передав власть преемникам. Об этом сообщает ТАСС. Один из ветеранов попросил Путина поспособствовать тому, чтобы полномочия президента не были ограничены сроками. В ответ глава Кремля назвал «очень тревожным» возможное […]
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