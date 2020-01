Чулпан Хаматова, Ника Белоцерковская и другие на благотворительном вечере Gift of Life

Мероприятие объединило неравнодушных людей, многие из которых уже не первый год помогают фонду Gift of Life. Среди гостей события были замечены известный бизнесмен и филантроп Леонард Блаватник, ресторатор Евгений Чичваркин, коллекционер и галерист Марат Гельман, финансисты Игорь и Наталья Цукановы, кулинарный блогер Ника Белоцерковская, шеф-повар Алексей Зимин, куратор и арт-менеджер Ольга Свиблова, консультант в сфере искусства и роскоши Джулиан Фарроу, адвокат Дмитрий Ямпольский, теннисистка Ольга Морозова и другие знаменитости.

Ведущими гала-ужина стали Чулпан Хаматова, актриса и соучредитель «Подари жизнь», и актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович. Подводя итоги прошлого года, Чулпан подчеркнула, что благодаря работе Gift of Life в Великобритании с 2011 года было собрано свыше 7 миллионов фунтов стерлингов на помощь больным детям и подросткам.

Вот уже девятый год гала-вечер Gift of Life собирает вместе таких талантливых, ярких и совершенно разных людей, у которых тем не менее есть много общего. Это их небезразличие, отзывчивость и желание помогать тем, кому так нужна эта помощь. Я счастлива, что у меня есть такая поддержка в борьбе за детские жизни! —

сказала Чулпан со сцены.

Владимир Варнава и Чулпан Хаматова «Рихтер трио»

Музыкальный подарок публике сделал талантливый композитор и пианист Кирилл Рихтер. Вместе с «Рихтер трио» он исполнил произведения из последнего альбома CHRONOS, куда вошли студийные записи сочинений для скрипки, фортепиано и виолончели. Свою музыку композитор называет «саундтреком к жизни», и она неизменно впечатляет слушателей искренностью и живой экспрессией.

Я писал свой первый альбом в непростой период жизни, поэтому знаю, насколько бывает важна поддержка. Но все это смешно по сравнению с тем, что переживают дети с онкологическими заболеваниями. Gift of Life помогают тем, кому это просто жизненно необходимо, и я всегда рад поддержать этот фонд, —

поделился Рихтер.

Настоящим сюрпризом вечера стало сольное выступление хореографа и танцовщика Владимира Варнавы. Владимир — самый молодой лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль в балете», победитель конкурса молодых хореографов фестиваля «Context. Diana Vishneva». Гости мероприятия получили уникальную возможность увидеть его творческую коллаборацию с Кириллом Рихтером и музыкантами «Рихтер трио» в камерной атмосфере.

Евгений Чичваркин, Татьяна Фокина Ольга Свиблова Ника Белоцерковская Елена Крыгина

Благотворительный аукцион, по традиции завершивший гала-ужин, провел Алексей Агранович. В этом году главными лотами, за которые пришлось побороться гостям мероприятия, стали премьера пьесы «Горбачев» с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в Москве и Риге, недельный мастер-класс в кулинарной школе Ники Белоцерковской в Провансе, сафари в Южной Африке от Thanda Royal Residence, возможность посетить финал теннисного турнира Wimbledon и познакомиться с самой молодой звездой мирового тенниса Стефаносом Циципасом, а также вечер балета Натальи Осиповой в Royal Opera House. За вечер было собрано более 720 000 фунтов стерлингов. Собранные в ходе мероприятия средства будут перечислены на лечение подопечных фонда в России.

Фонд Gift of Life — сестринская организация российского фонда «Подари жизнь», основной задачей которого является сбор средств на территории Великобритании и других стран Европы для оплаты лечения тяжелобольных детей в России. Gift of Life регулярно собирает деньги на препараты, пока еще не доступные в России, но незаменимые при лечении определенных видов рака. Фонд также оплачивает приезды в московский Центр детской гематологии им. Димы Рогачёва иностранных специалистов для проведения операций и обучения российских врачей уникальным хирургическим методам. C 2011 года фонд Gift of Life собрал более 7 миллионов фунтов стерлингов, благодаря чему помощь получили сотни российских детей.

