Порошенко назвал условия прихода на допрос в ГБР Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что придет на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) 21 и 24 января, если получит повестку в порядке, предусмотренном законодательством, сообщается в заявлении партии «Европейская солидарность».
«Очевидно, Офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и перепиской. Публичное «приглашение» на допросы, не предусмотренное никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучало через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21-е и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки», – сказано в заявлении партии, передают украинские «Вести».
В нем также отмечено, что Порошенко решил отменить поездку, а билеты сдать. «Однако явка на допросы возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины», – добавили в партии.
Ранее ГБР Украины заявило о возможности принудительной доставки Порошенко на допрос, так как он уже 27 раз проигнорировал требование прибыть на допрос и дать свидетельские показания.
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Последнее: Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что придет на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) 21 и 24 января, если получит повестку в порядке, предусмотренном законодательством, сообщается в заявлении партии «Европейская солидарность». «Очевидно, Офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и перепиской. Публичное «приглашение» на допросы, не предусмотренное никакими нормами УПК, […]
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