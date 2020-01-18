Лепили из того, что было

18.01.2020, 18:40, Разное

Читатели «Новой» угадывали, какое новое правительство соберут из старого.


Инфографика: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

Источник: Новая газета



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Последнее: Читатели «Новой» угадывали, какое новое правительство соберут из старого. Инфографика: Анна Жаворонкова / «Новая газета» Источник: Новая газета

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