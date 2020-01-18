Путин пообещал решить вопрос с документами на могилу Кутузова

Президент Владимир Путин пообещал решить вопрос с правильным оформлением документов на могилу полководца Михаила Кутузова в Казанском соборе в Петербурге, что необходимо для реставрации этого захоронения.
На встрече Путина с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений одна участница рассказала, что у захоронения Кутузова нет общего паспорта, поэтому оно находится в ведении разных учреждений. Женщина предложила поставить могилу полководца на учет в Минобороны, чтобы могли быть выделены средства на реставрацию, передает РИА «Новости».
В ответ на это президент отметил, что для него это новая информация. «Займемся [этим вопросом] обязательно, это очень важный вопрос», – сказал Путин.
Ранее сообщалось, что ученые уточнили год рождения полководца Кутузова.
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Последнее: Президент Владимир Путин пообещал решить вопрос с правильным оформлением документов на могилу полководца Михаила Кутузова в Казанском соборе в Петербурге, что необходимо для реставрации этого захоронения. На встрече Путина с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений одна участница рассказала, что у захоронения Кутузова нет общего паспорта, поэтому оно находится в ведении разных учреждений. Женщина предложила […]
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