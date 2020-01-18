Разумков: Кто-то додумался и написал, что я был одним из главных технологов Партии регионов. Мне, конечно, это льстит

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону, что ему льстят слухи о том, что он якобы был политтехнологом Партии регионов.

«Обо мне было много фейков во время избирательной кампании; писали, будто я был одним из лидеров молодежного крыла ПР… Это не соответствует действительности. Одновременно с этим кто-то додумался и написал, что я был одним из главных технологов Партии регионов… Мне, конечно, это льстит. …Я, конечно, мог соврать и сказать, что это правда, но это не так», – сказал Разумков.

Он объяснил, что в Партии регионов был в возрасте 22 года и не жалеет о своем «региональном прошлом».

«Я бы жалел, если бы мне было за что-то стыдно. Я до сих пор говорю, что там [в Партии регионов] было много достойных людей. …Я в той ситуации не сделал ничего, за что мне пришлось бы краснеть», – отметил спикер Верховной Рады.

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В ноябре 2019 года Разумков рассказывал, что до 2010 года поддерживал политику беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в знак протеста против третьего украинского президента Виктора Ющенко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону, что ему льстят слухи о том, что он якобы был политтехнологом Партии регионов. «Обо мне было много фейков во время избирательной кампании; писали, будто я был одним из лидеров молодежного крыла ПР… Это не соответствует действительности. Одновременно с этим кто-то додумался и […]