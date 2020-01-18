Путин после встречи с ветеранами вышел пообщаться с петербуржцами

Президент РФ Владимир Путин после встречи с ветеранами Великой Отечественной войны вышел пообщаться с жителями Санкт-Петербурга.

Большая группа петербуржцев собралась у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Среди пришедших были пожилые и дети, мужчины и женщины. Некоторые выкрикивали приветствия Путину, называя улицу, где они живут. Другие просили президента сфотографироваться с ними. Пришедшие благодарили главу государства, желали удачи, передает РИА «Новости».

С некоторыми гражданами Путин сфотографировался, один мужчина пожал президенту руку. Общение длилось несколько минут, в конце российский лидер пожелал «всего хорошего» собравшимся и уехал.

Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений сообщил, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат единовременную выплату в 75 тыс. рублей каждому, а труженики тыла – по 50 тыс. рублей.

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