В Москве 4-летнюю посетительницу аквапарка засосало в трубу

В Москве 4-летняя посетительница пострадала во время отдыха в аквапарке. В результате засасывания ноги в сливную трубу ребенок получил серьезные гематомы.

Как пишет пресса, на момент инцидента девочка находилась в бассейне, рядом были родители. Они быстро достали дочь из воды и отвезли ее в медицинское учреждение.

На данный момент о состоянии 4-летней посетительницы аквапарка ничего не сообщается. Согласно данным корреспондентов, происшествие имело место на территории «Лужников» в Москве.

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