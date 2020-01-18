В Москве 4-летнюю посетительницу аквапарка засосало в трубу

18.01.2020, 18:30, Разное

В Москве 4-летняя посетительница пострадала во время отдыха в аквапарке. В результате засасывания ноги в сливную трубу ребенок получил серьезные гематомы.
Как пишет пресса, на момент инцидента девочка находилась в бассейне, рядом были родители. Они быстро достали дочь из воды и отвезли ее в медицинское учреждение.

На данный момент о состоянии 4-летней посетительницы аквапарка ничего не сообщается. Согласно данным корреспондентов, происшествие имело место на территории «Лужников» в Москве.



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