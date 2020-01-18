Hyperion Motors вскоре представит секретный гиперкар в Нью-Йорке

Калифорнийские разработчики из Hyperion Motors намерены представить свой секретный гиперкар в ближайшее время. Поначалу предполагалось, что дебютный показ состоится в 2019 году, однако планы компании резко поменялись.
Несколько месяцев назад они продемонстрировали прототип, но с тех пор на просторах интернета не публиковались даже слухи по поводу новой разработки Hyperion Motors. Зимой 2019 года был опубликован тизер транспортного средства и надпись, которая свидетельствовала о скором дебюте, однако в указанный срок ничего не произошло. На рендерных фотографиях виден силуэт стильного автомобиля с выпуклыми крыльями, хотя на старых изображениях эксперты отчетливо видели 4-дверный седан. Более того, специализацией Hyperion Motors и вовсе является изготовление, хранение и распространение водородных технологий.
В связи с этим, эксперты выдвинули предположение о том, что транспортное средство сможет использовать в качестве горючего водород, учитывая направление деятельности бренда. «Рожденный из воды водород может создавать чистую энергию, когда он проходит сквозь топливо, чтобы стать водой», — отметили представители компании в соцсетях.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Эксперты составили ТОП-5 кроссоверов, которые можно купить за 1,5 млн рублей. По информации журналистов, владельцы таких авто останутся довольны своим выбором. Специалисты отметили Hyundai Creta, базовый вариант которого оснащен 2-литровым мотором с мощностью 149 лошадиных сил. Трансмиссия представителя SUV-сегмента оборудована АКПП, в наличии имеется полный привод. Средняя цена за машину составляет 1,3 млн рублей, однако […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Третий ребенок на подходе? Глюкозу заметили с округлившимся животом / 29 декабря
- Мнение: Украинский долг и британская правовая система / 17 декабря
- Ученые рассказали о пользе квашеной капусты и других ферментированных продуктов / 9 января
- «БУДЬ ЗДОРОВ, ТАРАКАН!» / 31 декабря
- Заявлено о серьезных проблемах с Крымским мостом перед запуском поездов / 11 декабря
- Турецкие СМИ показали видео испытаний С-400 «Триумф» против F-16 / 26 ноября
- Наука: Историю эволюции мотыльков и летучих мышей учебники освещают неправильно / 27 декабря
- Мнение: О распродаже драгоценных металлов / 3 декабря