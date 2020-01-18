Hyperion Motors вскоре представит секретный гиперкар в Нью-Йорке

Калифорнийские разработчики из Hyperion Motors намерены представить свой секретный гиперкар в ближайшее время. Поначалу предполагалось, что дебютный показ состоится в 2019 году, однако планы компании резко поменялись.

Несколько месяцев назад они продемонстрировали прототип, но с тех пор на просторах интернета не публиковались даже слухи по поводу новой разработки Hyperion Motors. Зимой 2019 года был опубликован тизер транспортного средства и надпись, которая свидетельствовала о скором дебюте, однако в указанный срок ничего не произошло. На рендерных фотографиях виден силуэт стильного автомобиля с выпуклыми крыльями, хотя на старых изображениях эксперты отчетливо видели 4-дверный седан. Более того, специализацией Hyperion Motors и вовсе является изготовление, хранение и распространение водородных технологий.

В связи с этим, эксперты выдвинули предположение о том, что транспортное средство сможет использовать в качестве горючего водород, учитывая направление деятельности бренда. «Рожденный из воды водород может создавать чистую энергию, когда он проходит сквозь топливо, чтобы стать водой», — отметили представители компании в соцсетях.

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