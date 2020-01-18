TVP Info — РФ хочет переложить ответственность за Вторую мировую с Германии на Польшу

Польша слишком много внимания уделяет конференции в Иерусалиме, на которую отказался ехать глава страны Анджей Дуда, считает эксперт по международным отношениям Ежи Таргальский. Он уверен, что это мероприятие станет пропагандистским шоу, направленным против Польши.



Reuters

Польский эксперт по международным отношениям Ежи Таргальский не находит ничего удивительного в отставке премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, так как в течение последних 8—10 месяцев говорилось, что позиция Медведева ослабевает и его могут отозвать, пишет TVP info.

«На мой взгляд, сейчас в РФ ничего важного не происходит. Это своего рода театр, спектакль. Наиболее важной была встреча Путина с Меркель, на которой, вероятно, было решено, что санкции не будут соблюдаться. Их не отменят, но они останутся на бумаге. Германия не даст Франции обогнать себя в плане ​​сотрудничества с Россией, что в свою очередь очень плохо для нас. Путин совершает сейчас серию пустых жестов, которые ничего не значат, а, безусловно, специалисты из РФ теперь будут сотрясать воздух и рассуждать, какой же сейчас будет демократия в Кремле», — объяснил он.

При этом эксперт добавил, что любой конституционный референдум в РФ не будет иметь значения, потому что результат известен заранее.

На вопрос, почему РФ сейчас критикует Польшу, эксперт ответил: «Это часть игры с Европой. Обвинение Польши в ужасах Второй мировой войны направлено на снятие ответственности с Германии. Польша — это фашистская страна для европейского левачества».

По словам Таргальского, обвинение поляков в антисемитизме — это явное протягивание руки, предложение альянса индустрии холокоста.

Таргальский также прокомментировал конференцию, которая вскоре состоится в Иерусалиме. «Это будет пропагандистская дерзость, направленная против Польши, оправдывающая державную роль РФ в качестве союзника прогрессивных сил», — подчеркнул он. Политолог также считает, что поляки слишком много внимания уделяют этому событию. Он поддержал решение президента Анджея Дуды о том, чтобы отменить свой визит. «Зачем ему туда ехать?» — резюмировал он.

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