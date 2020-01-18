BMW представит в Женеве электрический концепт BMW i4

18.01.2020, 18:14, Новости дня

Немецкая компания BMW намерена представить на ближайшем автосалоне в Женеве предсерийную модификацию BMW i4.

Производитель анонсировал, что новая концептуальная модель по многим параметрам будет напоминать ранее показанную концептуальную версию. Вместе с тем отличить станет возможным по более агрессивному дизайну, схожему с концептом i Vision, показанным в минувшем году. Новинка получила электрический агрегат, который выдает 523 л.с. мощности. Кроме того, разгон до сотни на таких параметрах составляет 4 секунды.

Предельная скорость автомобиля достигает 200 км в час. Эксперты прогнозируют, что новый немецкий электрокар сможет проехать на электротяге порядка 600 километров без подзарядки. Остальные подробности и опции озвучат в рамках официального дебюта электрической новинки.



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