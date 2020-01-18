Компания Mitsubishi выпустит обновленный внедорожник Xpander

18.01.2020, 18:14, Новости дня

Японская компания Mitsubishi буквально несколько дней назад стартовала тестовый выпуск нового внедорожника Mitsubishi Xpander в Малайзии.

В свою очередь, актуальное поколение автомобиля доступно на местном рынке с 2017 года и до сих пор модель пользуется высоким спросом. Однако производитель посчитал разумным существенно увеличить уровень производства внедорожников, тем самым обеспечивая полный спрос на автомобиль. Так, ранее выпускали порядка 150 тысяч моделей Mitsubishi Xpander в год однако при таких показателях очередь составляла несколько месяцев.

Достоинством нового автомобиля Mitsubishi Xpander стало то, что он способен проявить высокие результаты при езде по бездорожью. Внедорожник имеет 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 105 л.с. мощности. Кроме того, стартовая стоимость в базовой комплектации составляет 950 тысяч рублей.



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