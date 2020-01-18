Кейт Миддлтон опровергла слухи о пополнении в семействе

Не так давно принц Уильям в компании своей жены Кейт Миддлтон впервые появился в общественном месте после скандала с «отречением» принца Гарри и Меган Маркл от дел королевской семьи. Как стало известно, супруги посетили город Брэдфор из графства Йоркшир и получили очень теплый приём от местных жителей.

В особенности, они подчеркнули стойкость представителей королевской семьи в данной ситуации. Один из жителей Брэдфорда Джош Макпалс восхитился детьми супругов — Джорджем, Шарлоттой и Луи, а также спросил, когда стоит ожидать появления четвертого ребенка. Впрочем, по словам Миддлтон, её муж вряд ли согласится на появление еще одного малыша. Таким образом, герцогиня окончательно развеяла слухи о беременности, пишет издание People.

Стоит напомнить, что впервые информация о возможной беременности герцогини появилась еще 6-7 месяцев назад. Практически на каждом общественном мероприятии фанаты пытались разглядеть, не в положении ли Миддлтон. По-видимому, отказ от появления еще одного ребенка связан с отсутствием помощников для представителей королевской семьи, уверены эксперты.

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