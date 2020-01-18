Кейт Миддлтон опровергла слухи о пополнении в семействе

Не так давно принц Уильям в компании своей жены Кейт Миддлтон впервые появился в общественном месте после скандала с «отречением» принца Гарри и Меган Маркл от дел королевской семьи. Как стало известно, супруги посетили город Брэдфор из графства Йоркшир и получили очень теплый приём от местных жителей.
В особенности, они подчеркнули стойкость представителей королевской семьи в данной ситуации. Один из жителей Брэдфорда Джош Макпалс восхитился детьми супругов — Джорджем, Шарлоттой и Луи, а также спросил, когда стоит ожидать появления четвертого ребенка. Впрочем, по словам Миддлтон, её муж вряд ли согласится на появление еще одного малыша. Таким образом, герцогиня окончательно развеяла слухи о беременности, пишет издание People.
Стоит напомнить, что впервые информация о возможной беременности герцогини появилась еще 6-7 месяцев назад. Практически на каждом общественном мероприятии фанаты пытались разглядеть, не в положении ли Миддлтон. По-видимому, отказ от появления еще одного ребенка связан с отсутствием помощников для представителей королевской семьи, уверены эксперты.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Эксперты составили ТОП-5 кроссоверов, которые можно купить за 1,5 млн рублей. По информации журналистов, владельцы таких авто останутся довольны своим выбором. Специалисты отметили Hyundai Creta, базовый вариант которого оснащен 2-литровым мотором с мощностью 149 лошадиных сил. Трансмиссия представителя SUV-сегмента оборудована АКПП, в наличии имеется полный привод. Средняя цена за машину составляет 1,3 млн рублей, однако […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Захарова: Киеву надо обеспечить права жителям Донбасса, чтобы вернуть их лояльность / 3 декабря
- Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова в третий раз стала мамой / 12 января
- Мнение: А теперь поработаем до 70-ти! / 8 декабря
- В здании ФСБ после стрельбы начался пожар / 19 декабря
- Мнение: «Я против Зла, а Америка в целом превратилась в нацию Зла». / 11 декабря
- Наука: Эволюция пингвинов: «сразу вышел хорошо» / 16 декабря
- Медики: Согласованность приемов пищи с биоритмами снижает потребность диабетиков в инсулине / 5 декабря
- Назван способ снизить риск развития диабета с помощью сна / 7 января