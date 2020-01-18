Названы лучшие смартфоны с 5G в 2020 году

2020 год ознаменовал активную популяризацию технологию 5G, представляющую собой сотовые сети пятого поколения. Скорость передачи данных при помощи нее составляет до 2 гигабит в секунду, что в несколько раз больше, чем при применении проводного интернета. К 2024 году более 80 процентов устройств должны перейти на соответствующий стандарт. Журналисты издания OANews составили перечень лучших смартфонов с поддержкой 5G, которые появятся в продаже в 2020 году.

Motorola moto z3

Стоимость данного смартфона в РФ будет составлять примерно 40 тысяч рублей за базовую модификацию. Модель Motorola moto z3, анонсированная в конце минувшего года, будет иметь аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов и внешний пауэр-банк на 2 тысячи миллиампер часов, идущий в комплекте. На передней части устройства будут устанавливать дисплей на 6 дюймов с разрешением Full HD. Единственным недостатком прибора многие эксперты называют наличие камеры с двумя объективами на 30 мегапикселей. На фоне некоторых бюджетных моделей с большим разрешением такое записывающее устройство выглядит относительно слабо. Селфи-камера смартфона получила увеличенный угол обзора. Аутентификация пользователя устройства будет производиться посредством технологии распознавания лица. Также по умолчанию в смартфоне установлены 64 гигабайта постоянной памяти. При желании ее можно расширить до 2 терабайт при помощи карт стандарта microSD.

LG V50 ThinQ 5G



В РФ данный смартфон может получить ценник до 65 тысяч рублей. Устройство LG V50 ThinQ 5G будет располагать дисплеем на 6,4 дюйма стандарта OLED. Его главной особенностью является наличие сразу пяти объективов, три из которых разместятся на задней части. Также стоит выделить встроенную систему охлаждения, защищающую аккумулятор и процессор от перегрева. В качестве чипа для смартфона был выбран Qualcomm Snapdragon 855, работающий совместно с 8 гигабайтами оперативной памяти. За автономность устройства отвечает аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов. В V50 ThinQ 5G также есть встроенный AI, отвечающий за изменение цветовой гаммы дисплея в зависимости от окружающей обстановки. Искусственный интеллект также проверяет соответствие данным аутентификации и автоматически блокирует устройство, если его берет в руки посторонний человек. Релиз смартфона запланирован вторую половину текущего года.

Samsung Galaxy S10 5G



Данное устройство уже относится к флагманам, так как его ценник будет составлять примерно 90 тысяч рублей. За получение и обработку данных в смартфоне отвечает новый модем Qualcomm Snapdragon X50 5G NR. Также устройство располагает дисплеем на 6,7 дюйма, выполненным по специальной технологии, делающей его эластичным. Разрешение экрана QHD+ позволяет смотреть фильмы и ролики в высоком качестве. Объем встроенной памяти в смартфоне составляет 512 гигабайт. За автономность прибора отвечает аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов. Телефон S10 5G имеет основную 3D-камеру с возможностью дополненной реальности и настройкой чувствительности автоматической фокусировки при съемке видео. На задней панели устройства разместились сразу 4 объектива, работающие в разных цветовых спектрах, что обеспечивает сочность и насыщенность картинки.

Samsung Galaxy Fold



Стоимость данного устройства на российском рынке будет составлять примерно 120 тысяч рублей. Компания Samsung ранее анонсировала выпуск сразу двух смартфонов серии Galaxy Fold, которая готовится к релизу в первой половине текущего года. Особенностью линейки является корпус, напоминающий старые «раскладушки». HD + Super AMOLED-дисплей имеет полную диагональ в 7,3 дюйма. На задней панели смартфона разместилась камера на 10 мегапикселей. Многие критики выразили недовольство из-за такого слабого записывающего устройства, но представители компании отметили, что не делали акцент на данную функцию. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор на 4,3 тысячи миллиампер часов. Объем оперативной памяти в нем составит 10 гигабайт. Детали поколения смартфонов Galaxy Fold будут обнародованы непосредственно перед релизом.

ZTE Axon 10 Pro



Устройство среднего ценового сегмента будет иметь стоимость примерно в 30 тысяч рублей. На задней панели смартфона разместится модуль камеры на 3 объектива с общим разрешением в 40 мегапикселей. Среди особенностей устройства стоит выделить дисплей на 6,47 дюйма, постоянное запоминающее устройство на 128 и 256 гигабайт, а также ОЗУ на 6 и 8 гигабайт.

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