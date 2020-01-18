ABC — «экономия сил» — Пентагон подумывает уменьшить присутствие в Африке из-за России и Китая

В ближайшие несколько недель Пентагон может принять решение уменьшить размер американского контингента в Африке, что не слишком нравится французским военным, которые ведут в этом регионе войну с исламистами, пишет ABC News. Как отметил глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Майли, дело здесь в «экономии сил», так как в рамках Национальной оборонительной стратегии США Вашингтон делает больший акцент на противостоянии РФ и Китаю.



Reuters

В ближайшие несколько недель Пентагон может принять решение, которое приведёт к уменьшению американского военного контингента в Западной Африке, пишет ABC News со ссылкой на заявление главы Объединённого комитета начальников штабов генерала Марка Майли.

Однако возможное сокращение беспокоит многих, так как оно совпало по времени с ростом угрозы со стороны экстремистских группировок в регионе.

На протяжении нескольких месяцев Объединённое командование вооружённых сил США в Африке занималось переоценкой приоритетных задач 5,2 тыс. военнослужащих, находящихся на этом континенте. Таким образом Вашингтон пытается понять, стоит ли сократить количество ресурсов, выделяемых на некоторые миссии с целью переориентирования сил на Россию и Китай.

В своём докладе по этой теме местное командование главное внимание уделило сотням солдат в Западной Африке, которые оказывают разнообразную помощь французским военным. Последние действуют там против связанных с ИГ* группировок в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

По завершении доклада министр обороны США Марк Эспер примет окончательное решение о том, стоит ли прислушаться к рекомендациям командования, в список которых может входить и сокращение контингента в Западной Африке.

«Если рассуждать трезво, я ожидаю, что, когда доклад африканского командования будет закончен, мы, возможно, узнаем о решениях министерского уровня — они, как мне кажется, будут тяжёлыми. Это произойдёт через месяц или два, максимум — около шести недель», — отметил Майли.

Тем не менее новости о том, что США могут вывести свои войска, обеспокоили французских чиновников. В частности, один французский источник сообщил агентству AFP, что США оказывали «незаменимую» помощь в проведении операций в Западной Африке, особенно в сфере сбора разведданных и дозаправки в воздухе.

«Этого мы не сможем получить от других партнёров, особенно когда речь идёт о разведданных», — добавил чиновник.

Вместе с тем Майли заявил, что Вашингтон вместе с Парижем определит, какой уровень поддержки будет «чрезмерным, недостаточным или правильным». При этом высокопоставленный американский чиновник опроверг слухи о том, что США «уходят из Африки».

«Мне кажется, что это громко сказано, — подчеркнул Майли. — Более уместным термином будет экономия сил, но это не значит, что силы будут равны нулю».

Учитывая, что в Национальной стратегии обороны главный акцент делается на противостоянии Китаю и России, прочие регионы, где находятся американские войска, становятся районами «экономии сил».

«Экономия сил означает, что вы используете наименьшее количество войск для выполнения минимального количества задач, которые достигаются в целях поддержки основного, более широкого усилия», — отметил Майли.

Большая часть личного состава Объединённого командования вооружённых сил США в Африке находится на базе в Джибути, где Вашингтон поддерживает усилия Сомали в борьбе против связанных с «Аль-Каидой»** группировок.

В историческом плане американское военное присутствие в Западной Африке заключалось в ротации небольшого контингента, который помогал готовить местных военнослужащих. Однако всё изменилось в 2013 году, когда Франция вмешалась в дела Мали, чтобы дать отпор исламистским экстремистам, которым почти удалось свергнуть местное правительство. США быстро начали оказывать французам логистическую помощь, а также поставлять им разведданные. С тех пор Вашингтон регулярно отправляет в регион небольшие отряды спецназа.

Тем не менее о росте роли американских военных в регионе было мало кому известно до октября 2017 года, когда в результате засады там погибло четыре спецназовца. В результате Объединённое командование вооружённых сил США в Африке усилило прикрытие своих военнослужащих на западе континента.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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