Ястремская проиграла финал теннисного турнира серии Premier в Аделаиде

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не сумела выиграть турнир серии Premier, который проходил в австралийском городе Аделаида. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

18 января в финале турнира Ястремская уступила первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии со счетом 2:6, 5:7.

Ash rules Adelaide @ashbarty is the first Australian woman to win a title on home soil since 2011, defeating Yastremska 6-2 7-5#AdelaideTennis pic.twitter.com/YwCecMD349

— Adelaide International (@AdelaideTennis) January 18, 2020

После игры Ястремская заявила, что для нее «было удовольствием сыграть с первой ракеткой мира», отмечает «Большой теннис Украины».

Выход в финал турнира серии Premier стал первым в карьере 19-летней украинской теннисистки.

Благодаря выходу в финал турнира Ястремская в обновленном рейтинге WTA поднимется на рекордное для себя место – 21-е.

Уже 20 января украинка начнет борьбу на турнире Большого шлема в Австралии Australian Open. Первой соперницей Ястремской станет Кайей Юван из Словении.

