Иран выслал черные ящики сбитого «Боинга» в Украину

Тегеран выслал в Украину черные ящики украинского пассажирского самолета, по ошибке сбитого иранскими военными 8 января. Об этом в субботу заявило новостное агентство «Тасним».
Иранские власти также готовы к тому, чтобы к изучению черных ящиков подключились эксперты из Франции, Канады и США, говорится в сообщении полуофициального агентства.
«Используя опыт Франции, Канады и Америки, мы попытаемся прочесть [показания бортового самописца] в Киеве», — приводит «Тасним» слова Хассана Резаифара, директора по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана.
«Если эти усилия будут безуспешны, то черный ящик будет выслан во Францию», добавил Резаифар. Он заявил, что черные ящики не будут исследоваться в Иране.
57 погибших пассажиров «Боинга» были гражданами Канады. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, настаивающий на проведении полного расследования авиакатастрофы, заявил в пятницу, что Иран должен переслать черные ящики для анализа во Францию.
Франция – одна из немногих стран, обладающей возможностью прочитать показания бортовых самописцев, установленных на борту сбитого лайнера. В результате катастрофы черные ящики, по словам Трюдо, были сильно повреждены.
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