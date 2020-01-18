Иран выслал черные ящики сбитого «Боинга» в Украину

18.01.2020, 17:52, Новости дня

Тегеран выслал в Украину черные ящики украинского пассажирского самолета, по ошибке сбитого иранскими военными 8 января. Об этом в субботу заявило новостное агентство «Тасним».

Иранские власти также готовы к тому, чтобы к изучению черных ящиков подключились эксперты из Франции, Канады и США, говорится в сообщении полуофициального агентства.

«Используя опыт Франции, Канады и Америки, мы попытаемся прочесть [показания бортового самописца] в Киеве», — приводит «Тасним» слова Хассана Резаифара, директора по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана.

«Если эти усилия будут безуспешны, то черный ящик будет выслан во Францию», добавил Резаифар. Он заявил, что черные ящики не будут исследоваться в Иране.

57 погибших пассажиров «Боинга» были гражданами Канады. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, настаивающий на проведении полного расследования авиакатастрофы, заявил в пятницу, что Иран должен переслать черные ящики для анализа во Францию.

Франция – одна из немногих стран, обладающей возможностью прочитать показания бортовых самописцев, установленных на борту сбитого лайнера. В результате катастрофы черные ящики, по словам Трюдо, были сильно повреждены.



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