В Нью-Йорке будет представлен новый суперкар Hyperion Motors

Американская компания Hyperion Motors намерена представить публике новый суперкар.

Напомним, данный производитель известен благодаря своим водородным технологиям. Эксперты прогнозируют, что новая модель сможет существенно превзойти ранее показанную технику. Пока разработчики практически не раскрывают никаких подробностей о данном автомобиле. Напомним, прототип суперкара впервые продемонстрировали в 2015 году.

Уже к началу прошлого года показали тизер, на котором новинка Hyperion Motors позирует без нанесения защитного камуфляжа. Специалисты высказали предположение, что новая модель получит также агрегат на топливных элементах, однако подтверждения от производителя пока не поступало.

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