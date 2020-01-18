Audi опубликовала цены на гибридные новинки Audi Q5 и A8

В Сети опубликовали некоторые подробности о новых гибридных модификациях Audi Q5 и A8.
В частности, приобрести новую модель Audi Q5 станет возможным по цене от 53,8 тысяч долларов. Также в продажу поступят модификации Premium Plus и Prestige, поступят к дилерам по цене от 57,5 и 61,3 тысяч долларов соответственно. Приобрести новинку станет возможным с 2-литровым бензиновым мотором и электродвигателем, который выдает 362 л.с. мощности. Данная гибридная модель сможет разогнаться до сотни за 5 секунд.
Кроме того, покупатели смогут выбрать автомобиль также с 3-литровым бензиновым двигателем. Что касается седана Audi А8 в гибридной версии, то здесь ценник достиг 95 тысяч долларов. Новинка обладает 3-литровым мотором с мощностью 443 л.с.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Группа боевиков при помощи боевых машин пехоты (БМП) и шести танков атаковала позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. Боренков сообщил, что в провинции Идлиб подразделения правительственных войск при поддержке артиллерии и танков провели контратаки против вклинившихся в их оборонительные порядки […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На Камчатке мужчина умер во время операции из-за дефицита расходных материалов / 18 декабря
- Вопрос дня: Сколько километров «Северного потока – 2» осталось проложить? / 23 декабря
- К менеджеру ФБК Руслану Шаведдинову пришли с обыском, выпилив замок болгаркой / 23 декабря
- Глава Пентагона призвал не выпускать Турцию из поля зрения НАТО / 20 декабря
- Лидеры противоборствующих правительств Ливии проводят мирные переговоры в Москве / 13 января
- Кандидат в премьер-министры РФ Мишустин попал в базу «Миротворца» / 16 января
- Судья шоу «Танцы со звездами» Гомес о последствиях каминг-аута: Мама отреклась от меня почти на десять лет. / 28 ноября
- Американский боец ММА рассказал о стычке с россиянином по пути в туалет / 16 декабря