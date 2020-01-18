Audi опубликовала цены на гибридные новинки Audi Q5 и A8

В Сети опубликовали некоторые подробности о новых гибридных модификациях Audi Q5 и A8.

В частности, приобрести новую модель Audi Q5 станет возможным по цене от 53,8 тысяч долларов. Также в продажу поступят модификации Premium Plus и Prestige, поступят к дилерам по цене от 57,5 и 61,3 тысяч долларов соответственно. Приобрести новинку станет возможным с 2-литровым бензиновым мотором и электродвигателем, который выдает 362 л.с. мощности. Данная гибридная модель сможет разогнаться до сотни за 5 секунд.

Кроме того, покупатели смогут выбрать автомобиль также с 3-литровым бензиновым двигателем. Что касается седана Audi А8 в гибридной версии, то здесь ценник достиг 95 тысяч долларов. Новинка обладает 3-литровым мотором с мощностью 443 л.с.

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