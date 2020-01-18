Оскандалившемуся Урганту угрожают уголовным делом

Адвокат и член президентского совета по правам человека Шота Горгадзе считает, что слова знаменитости вполне могут стать основанием для возбуждения дела по 148 статье. Она

предусматривает наказания за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

В то же время юрист подчеркнул, что законных оснований лишить телеведущего гражданства нет. Он назвал петицию православных активистов «популистским» требованием. По мнению слуги Фемиды, гораздо разумнее было бы подать коллективное заявление на возбуждение уголовного дела.

Напомним, что ранее за оскандалившегося телеведущего заступились.

После выпуска программы, в которую знаменитость пригласила атеистично

настроенного актера Жерара Депардье, верующие призвали лишить звезду

отечественных голубых экранов российского гражданства. Член экспертного

совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной

думе Вадим Манукян прокомментировал ситуацию.

«То, что в петиции из-за этого эфира предлагают лишить Ивана Урганта

российского гражданства, это уже явный перебор. В свете грядущей

конституционной реформы я бы предложил прописать в основном законе

страны пункт о том, что человек, ставший гражданином России по рождению,

ни при каких обстоятельствах не может быть его лишен. Тогда и петиций

бы таких никто не писал и не требовал этого», – вступился за

Урганта Манукян.

Скажите пожалуйста, а (!) после "член СПЧ" делает акцент на чем?

Что не так в объяснении, что вместо популистских призывов лишить Урганта гражданства, нужно тем, кто подписывает против него петиции, действовать правовыми методами и подать заявление? https://t.co/djegJULRpM

— Шота Горгадзе (@Gorgadze_Shota) January 17, 2020

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