«Я не знаю планов Всевышнего»: Рианна рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем

Одна из самых успешных исполнительниц современности Рианна рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем. Отношения ровесников, 31-летних знаменитостей, американской певицы и наследника дилерской компании Toyota из Саудовской Аравии закончились после трех лет общения.

Разговоры о них начались еще в 2017 году, но влюбленные предпочитали не сообщать подробности своей личной жизни до лета прошлого года. Хотя звезда неоднократно говорила о том, что очень счастлива. Уже осенью Рианна в беседе с корреспондентом Vogue приоткрыла немного завесу тайны, признавшись, что влюблена в избранника, но планов на дальнейшее не строит, так как они в руках Всевышнего. Вместе с тем она не стала скрывать, что мечтает о детях, а свое платье для свадьбы создала бы сама или в союзе с Джоном Гальяно. Скорее всего, бывшая пара не станет посвящать общественность в детали своих отношений, а тем более сообщать о причинах их разрыва.

Инсайдеры рассказывают о спокойном уравновешенном характере саудовского миллиардера в отличие от темпераментной певицы, однако это не помешало им длительный период времени сохранять романтический союз. Почему он были прерван, не объясняет даже близкое окружение знаменитостей. Известно, что до встречи с Рианной у Хассана Джамиля был роман с супермоделью Наоми Кэмпбелл, которой в мае 2020 года исполнится 50 лет.

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Последнее: Одна из самых успешных исполнительниц современности Рианна рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем. Отношения ровесников, 31-летних знаменитостей, американской певицы и наследника дилерской компании Toyota из Саудовской Аравии закончились после трех лет общения. Разговоры о них начались еще в 2017 году, но влюбленные предпочитали не сообщать подробности своей личной жизни до лета прошлого года. Хотя звезда неоднократно […]