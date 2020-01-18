Супруга Михаила Жванецкого опровергла слухи в СМИ о болезни писателя

Недавно многие СМИ писали, что у Михаила Жванецкого обнаружили серьезное заболевание. Однако супруга писателя эти слухи опровергла.
Поклонников сатирика напугал тот факт, что якобы у него диагностировали рак предстательной железы. По информации многих СМИ, сейчас Жванецкий пребывает в медицинском учреждении. Жена знаменитости поспешила успокоить общественность и заявила, что ее муж проходит запланированную профилактику, однако в тот момент пара находилась в ресторане. Сам писатель во время разговора с журналистами отметил, что с ним все в порядке. «Нормально чувствую, для моего возраста нормально», — опроверг слухи Михаил Михайлович.
Телеведущий давно начал писать книги, многие цитируют его как классика. Публика называет единицей юмора «один Жван», а жанр, в котором специализируется творец – «Жванецким». По его произведениям создано множество постановок. Михаил Михайлович является автором сборников «Год за два», «Моя Одесса» и других.
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