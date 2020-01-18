Меган Маркл и принц Гарри присматривают дом в канадском квартале миллиардеров

Меган Маркл хоть и перестала быть официальным представителем королевской семьи Великобритании (принц Гарри сейчас улаживает последние детали «мегзита в Лондоне), но осталась самой известной персоной, которая любит окружать себя прекрасным. По подчетам, одни только наряды для официальных выходов в прошлом году обошлись ей в 211 700 фунтов стерлингов (16,9 миллиона рублей). А на переделку Фрогмора и вовсе было потрачено 4 миллиона (около 321 миллионов рублей). Сейчас британская резиденция пока еще герцога и герцогина Сассекских опустела, а Меган, которая в это время находится в Ванкувере, приступила к поискам достойного жилья. Такое нашлось в Западном Ванкувере.

Как сообщает издание The Sun со ссылкой на достоверные источники в агентстве недвижимости, Меган приглянулся пляжный особняк в престижном районе под названием «Золотые мили». Четырехэтажный дом стоимостью в 21 миллион фунтов стерлингов (больше полутора миллиардов рублей) впечатляет не только ценой, но и потрясающим видом на океан, открывающимся из панорамных окон.

В просторном доме есть все, чтобы разместиться с комфортом: на площади размером в 641 кв. метров расположились шесть спален, пять ванных комнат, светлая гостиная с камином, впечатляющих размеров кухня и личный пляж. От посторонних глаз будущих владельцев спрячет 6-метровая живая изгородь. Так что Меган, Гарри и 8-месячный Арчи, если семейство, конечно, решится на покупку, сможет вести довольно уединенный образ жизни, не опасаясь вездесущих папарацци.

Этот район особенно востребован сверхбогатыми людьми. Лучшее место для Гарри и Меган, потому что здесь тихо, а местные жители уважают друг друга и ценят уединение. Меган и Гарри идеально бы вписались, —

приводит слова агента по недвижимости издание The Sun.

Одним из возможных соседей герцога и герцогини Сассекских станет Чип Уилсон — канадский бизнесмен, основатель компании спортивной одежды Lululemon Athletica Inc. Этот бренд особенно популярен среди поклонников йоги. Так что Меган будет о чем поболтать с соседом.

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Последнее: Меган Маркл хоть и перестала быть официальным представителем королевской семьи Великобритании (принц Гарри сейчас улаживает последние детали «мегзита в Лондоне), но осталась самой известной персоной, которая любит окружать себя прекрасным. По подчетам, одни только наряды для официальных выходов в прошлом году обошлись ей в 211 700 фунтов стерлингов (16,9 миллиона рублей). А на переделку Фрогмора и […]