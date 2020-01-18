Украинскому журналисту, писавшему о крымских татарах, запретили въезд в Россию до 2054 года

Писавшему о преследованиях крымских татар украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову запретили въезд в Россию до 2054 года. Об этом он сам написал в Facebook.

О решении он узнал в субботу утром на КПП «Джанкой». По словам журналиста, его вывели из очереди на паспортном контроле в отдельную комнату и спросили, догадывается ли он, зачем. «Догадываюсь. Потому что у меня личная неприязнь к ФСБ», — ответил он.

В выданном Ибрагимову уведомлении в качестве формального основания приведена ссылка на закон «О въезде в РФ», где запрет на въезд объясняется необходимостью «обеспечения безопасности государства либо общественного порядка».

Ибрагимов освещал судебные процессы над крымско-татарскими активистами, их обыски и аресты.

В ноябре 2018 украинской журналистке Алене Савчук запретили въезд в Россию на десять лет. Она тоже писала о преследованиях крымских татар.

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Последнее: Писавшему о преследованиях крымских татар украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову запретили въезд в Россию до 2054 года. Об этом он сам написал в Facebook. О решении он узнал в субботу утром на КПП «Джанкой». По словам журналиста, его вывели из очереди на паспортном контроле в отдельную комнату и спросили, догадывается ли он, зачем. «Догадываюсь. Потому что у меня личная неприязнь […]