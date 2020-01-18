Президент Путин поручил выплатить к 75-летию Победы ветеранам по 75 тысяч рублей

Обычно единовременные выплаты, приуроченные к годовщине Победы, составляют 10 тысяч рублей
18 января президент России Владимир Путин сообщил об инициативе выплат по 75 тысяч рублей ветеранам в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает «Интерфакс».
«Мы окажем помощь: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям», — заявил Путин во время встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.
Путин пообещал, что выплату получат и труженики тыла — по 50 тысяч рублей.
Обычно единовременные выплаты, приуроченные к годовщине Победы, составляли 10 тысяч рублей для ветеранов и 5 тысяч рублей для тружеников тыла.
Напомним, в Волгограде ветерана заставили заплатить за шампанское на встрече с депутатами
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