Великолепному коту Базуке предстоит похудеть на 10 кг

Прославившемуся недавно в сети коту Базуке вскоре предстоит похудеть. В середине января 16-килограммового Базуку привезли в приют в Северной Каролине. Для его транспортировки понадобились сразу две сотрудницы приюта. Вместе они тащили тяжелую переноску с котом, которого в шутку прозвали тигром.

Как предположили в приюте, причиной ожирения мог стать пожилой владелец, который, вероятно, забывал, что уже покормил животное. А оно все продолжало есть.

Когда работники приюта увидели фотографии Базуки, то сразу поняли, что хотят ему помочь. По их подсчетам, с помощью специальной диеты кот сбросит от 9 до 11 килограммов. Вероятно, после похудения будущие хозяева Базуки даже смогут взять его в салон самолета (сейчас он в два раза превышает нормы перевозки — по крайней мере, стандартные для России).

Как сообщают представители приюта, 20 января кота заберут новые владельцы, которые будут следить за его весом.

That’s one big boy! (35lbs big!) Bazooka arrived at the SPCA today where he‘ll receive some much needed medical care. Let’s all send our well wishes to Bazooka as he begins his weight loss journey! #bodypawsitive #spcawake #raleigh #dechonking #catweightloss #rescuecat #chonkycat

