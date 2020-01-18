Россиянам рассказали, на сколько увеличится пенсия к 2022 году

С 1 января неработающим пенсионерам увеличили выплаты.

К 2022 году средний размер пенсии увеличится на 18 процентов по сравнению с 2019-м и составит 18 290 рублей. Об этом «Российской газете» рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

По прогнозу Минэкономразвития, в реальном выражении в 2019-м пенсии выросли на 2,5 процента, в текущем году ожидаемый рост составит 3 процента, в 2021-м — 2 процента, в 2022-м — 1,3 процента. «Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», — подчеркнул Дроздов.

Глава ПФР напомнил, что по достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на размер фиксированной выплаты. В 2020 году ее сумма составила 5686 рублей.

С 1 января в России повысили пенсии неработающим пенсионерам. Фиксированная выплата теперь составляет 5686,25 рубля, стоимость пенсионного коэффициента равняется 93 рублям. Размер средней пенсии по старости для неработающих пенсионеров достиг 16,5 тысячи рублей.

Ранее житель Кургана пожаловался, что его бабушке повысили пенсию лишь на 1 рубль 10 копеек.

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