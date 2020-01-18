Названы пути сохранения власти у Путина после 2024 года

Перестановки в правительстве могут быть попыткой смягчить общественное недовольство.

Издание Financial Times описало способы, которыми может воспользоваться президент России Владимир Путин, чтобы сохранить власть после окончания срока своих полномочий на нынешней должности в 2024 году.

Согласно одному из сценариев, который описывает газета, российский лидер может вновь занять пост премьер-министра. Также у него есть возможность возглавить Госсовет, который в таком случае превратится в орган, диктующий действия правительства. Наконец, у Путина имеется вариант стать лидером правящей партии, которая контролирует парламент, и влиять на политику страны таким образом.

«Путину нужен конкретный механизм власти и рычаги, которые он мог бы использовать, — утверждает источник издания, близкий к Кремлю. — Ему не хочется быть стариком, который командует всеми за счет духовного авторитета. Теперь у него есть несколько лет для того, чтобы подумать об организации переходного периода. Он может без всякого риска запустить тараканьи бега среди соперников».

По мнению руководителя одной из крупных российских компаний, беседовавшего с Financial Times на условиях анонимности, Путин расчистил игровое поле для определения будущей модели власти. «Он держал свои козыри в секрете, и теперь у него несколько вариантов на выбор, масса времени для подготовки и ни одного явного потенциального преемника, — пояснил собеседник издания. — Ни у кого из сильных игроков, считавших себя потенциальными преемниками, теперь нет никакого преимущества».

«Вероятнее всего, перестановки в правительстве представляют собой попытку смягчить общественное недовольство как правительством, так и общей социально-экономической ситуацией в стране», — цитирует издание мнение аналитика консалтинговой фирмы Teneo Андриуса Турсу.

Политолог Глеб Павловский полагает, что смена премьер-министра ни на что не повлияет. «Даже если кто-то считает нового премьер-министра преемником Путина, он будет лишь технической фигурой, потому что в действительности исполнительная власть у Кремля, силовых структур и приближенных Путина, — отметил он. — Это странный способ удовлетворения потребности в переменах, потому что на самом деле ничего не меняется. Система, по сути, совершенно та же самая».

Сходного мнения придерживается политолог Екатерина Шульман, назвавшая предложенные реформы попыткой притвориться, что кое-что изменится, в то же время оставив все по-прежнему.

«Медведеву выгодно отсидеться, пока кто-то поэнергичнее занимается непопулярными вещами», — полагает источник Financial Times, близкий к Кремлю. По его словам, хотя назначение бывшего премьер-министра заместителем председателя Совета безопасности не было повышением, оно позволяет сохранить политическое будущее Медведева.

15 января после оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд поправок в Конституцию, правительство во главе с Дмитрием Медведевым объявило об отставке. Новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин.

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Последнее: Перестановки в правительстве могут быть попыткой смягчить общественное недовольство. Издание Financial Times описало способы, которыми может воспользоваться президент России Владимир Путин, чтобы сохранить власть после окончания срока своих полномочий на нынешней должности в 2024 году. Согласно одному из сценариев, который описывает газета, российский лидер может вновь занять пост премьер-министра. Также у него есть возможность возглавить Госсовет, […]