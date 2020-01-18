В Москве проходит серия пикетов против изменения Конституции

У здания администрации президента в центре Москвы проходит серия одиночных пикетов против изменения Конституции, сообщает «МБХ Медиа» Поправки в неё предложил президент России Владимир Путин во время послания 15 января, для их разработки сформирована комиссия из звезд, политиков и юристов.

Акцию с пикетированием организовал муниципальный депутат Илья Азар. Накануне он написал в Facebook’е, что, по его мнению, Путин «совершил конституционный переворот». Одиночные пикеты, по российскому закону, не требуют согласования.

Другой муниципальный депутат – Юлия Галямина – призвала накануне тех, кто выступает против предложенных Путиным поправок, присоединиться к согласованному шествию памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которое пройдет в Москве в воскресенье. Власти предупредили, что участие в шествии с несогласованными лозунгами может быть расценено ими как правонарушение.

Путин предложил перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Госсовет и разрешить парламенту увольнять судей Верховного и Конституционного судов. Это самые масштабные политические реформы в истории России после принятия Конституции в 1993 году.

Многие эксперты считают, что с помощью поправок Путин планирует упростить себе сохранения власти в стране после завершения его президентского срока. В 2024 году Путин не может баллотироваться в президенты России из-за того, что Конституция запрещает ему занимать эту должность больше двух сроков подряд.

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Последнее: У здания администрации президента в центре Москвы проходит серия одиночных пикетов против изменения Конституции, сообщает «МБХ Медиа» Поправки в неё предложил президент России Владимир Путин во время послания 15 января, для их разработки сформирована комиссия из звезд, политиков и юристов. Акцию с пикетированием организовал муниципальный депутат Илья Азар. Накануне он написал в Facebook’е, что, по […]