Путин поддержал проект ОНФ по запуску приложения «Помощь для ветеранов»

Президент РФ Владимир Путин обещал поддержку проекту Общероссийского народного фронта (ОНФ) по запуску специального мобильного приложения «Помощь для ветеранов». Приложение будет рассчитано на тех, кто находится рядом с ветеранами – их детей, соседей, социальных работников.

«Ветерану нужно будет просто нажать кнопку, запрос к нам поступает, и мы начинаем вместе с волонтерами соответствующую работу», – отметил представитель ОНФ.

Путин назвал это приложение «отличной идеей» и обратился к руководителям регионов, с тем чтобы они самым активным образом эту инициативу поддержали, передает ТАСС.

Приложение будет рассчитано на тех, кто находится рядом с ветеранами – их детей, соседей, социальных работников. Если ветерану понадобится сходить за продуктами, выйти из дома, дойти до поликлиники или поработать на дачном участке, он может просто нажать кнопку, и соответствующий запрос поступит в ту или иную службу.

ОНФ и движение «Волонтеры Победы» в октябре запустили всероссийский проект «Забота о ветеранах», в рамках которого планируется более 10 тыс. добровольцев для помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Волонтеры будут помогать решать проблемы участников Великой Отечественной войны, оказывать социально-бытовую помощь ветеранам: проводить уборку, ремонт, ходить в магазин, сопровождать их на мероприятия и в больницы.

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Последнее: Президент РФ Владимир Путин обещал поддержку проекту Общероссийского народного фронта (ОНФ) по запуску специального мобильного приложения «Помощь для ветеранов». Приложение будет рассчитано на тех, кто находится рядом с ветеранами – их детей, соседей, социальных работников. «Ветерану нужно будет просто нажать кнопку, запрос к нам поступает, и мы начинаем вместе с волонтерами соответствующую работу», – отметил […]