Оккупанты на 34 года запретили въезд украинскому журналисту-правозащитнику в Крым и РФ

Оккупационные власти Крыма запретили на 34 года въезд украинскому журналисту правозащитного ресурса «Article 20» Тарасу Ибрагимову на территорию аннексированного полуострова и на территорию РФ. Об этом он сообщил в Facebook.
«До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым”, – написал он.
По словам Ибрагимова, российские пограничники аргументировали такое решение «личной неприязнью».
До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым. — Вы же догадываетесь почему?, — спрашивает меня…
Posted by Taras Ibragimov on Laupäev, 18. jaanuar 2020
В комментарии редакции «Крым. Реалии», с которой журналист сотрудничал, он заявил, что связывает такое решение оккупационных властей с журналисткой деятельностью.
«Также я связываю это с моей работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России», – пояснил Ибрагимов.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Оккупационные власти Крыма запретили на 34 года въезд украинскому журналисту правозащитного ресурса «Article 20» Тарасу Ибрагимову на территорию аннексированного полуострова и на территорию РФ. Об этом он сообщил в Facebook. «До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым”, – написал он. По словам Ибрагимова, российские пограничники аргументировали такое решение «личной неприязнью». До […]
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