Центр «Э» установил скрытую камеру в спальне активистки «Открытой России»

Сотрудники Центра «Э» в Ростове-на-Дону в течение 120 дней тайно снимали на видео спальню активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Скрытая видеокамера была тайно, без разрешения хозяйки установлена в квартире Шевченко в сентябре 2018 года по решению Первомайского суда города.

Сама Шевченко узнала об этом, когда начала знакомиться с уголовным делом и обнаружила там свои фотографии в нижнем белье, об этом сообщает в фейсбуке дочь активистки.

Адвокат Анастасии Шевченко Сергей Бадамшин тоже сообщил в своем телеграм-канале, что за Шевченко велась слежка:

«30 августа 2018 года суд разрешил Центру по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ростовской области установить прослушку для аудио- и видеозаписи в жилище Анастасии Шевченко, обвиняемой за участие в нежелательной организации. Кроме того, за Анастасией осуществлялось наружное наблюдение. За полгода эшники установили, что Шевченко «угрожает обороноспособности, безопасности страны и конституционному строю» своим участием: 1) в правозащитной конференции и 2) в согласованном исполнительной властью городском митинге», – рассказал Бадамшин.

Анастасия Шевченко стала первой в России обвиняемой в участии в работе организации, которую Генпрокуратура признала «нежелательной». Активистка находится под домашним арестом с конца января прошлого года. Ей грозит до шести лет колонии. Почти сразу после ее ареста у Шевченко умерла дочь-инвалид, находившаяся в специализированном учреждении. 16 января 2020 года суд продлил Шевченко домашний арест до 20 марта.

Весной 2019 года «Открытая Россия» объявила о самороспуске из-за преследования своих активистов.

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