Сотрудников резиденции принца Гарри и Меган Маркл начали увольнять

Сотрудников британской резиденции принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл увольняют или переводят на другие места работы, пишет The Guardian.
Издание сообщает, что поваров, горничных и лакеев, работавших в загородной резиденции герцога и герцогини Сассекских вблизи Виндзорского замка, уведомили, что их услуги больше не нужны.
The Guardian пишет, что домоуправляющий и другие сотрудники переводятся на другие должности на территории королевского поместья. По данным издания, это может быть связано с тем, что принц Гарри и Меган Маркл не планируют долгих визитов в Великобританию.
Между тем, другой источник издания сообщил, что никого из персонала не увольняли, а перевели. «В тихие периоды сотрудников часто переводят в другие части поместья», – отметил он.
Ранее королева Великобритании заявила, что поддерживает решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл начать «новую жизнь» и их отказ от статуса старших членов королевской семьи.
Напомним, герцог и герцогиня Сассекские решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке.
СМИ утверждали, что решение было принято в том числе из-за расизма, который процветает в Великобритании.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в королевской семье.
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Последнее: Сотрудников британской резиденции принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл увольняют или переводят на другие места работы, пишет The Guardian. Издание сообщает, что поваров, горничных и лакеев, работавших в загородной резиденции герцога и герцогини Сассекских вблизи Виндзорского замка, уведомили, что их услуги больше не нужны. The Guardian пишет, что домоуправляющий и другие сотрудники переводятся на […]
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