Ливийская компания ввела режим ЧП из-за остановки экспорта нефти

Ливийская нефтяная корпорация объявила чрезвычайное положение после остановки экспорта нефти из пяти портов. По оценке корпорации, ежедневные потери оцениваются в 55 млн долларов.

«Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра», – передает РИА «Новости» заявление корпорации.

В компании сообщили, что распоряжение о прекращении отгрузки в портах поступило от главы управления охраны нефтяных месторождений генерала Наджи Аль-Магриби и полковника Али Джийляни из штаба командования Сирта.

По информации корпорации, командующий Ливийской национальной Армией Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

Ливийская национальная нефтяная корпорация оценила свои ежедневные потери от остановки отгрузки нефти в пяти портах в 55 млн долларов.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, Хафтар отказался подписывать итоговый документ.

Позже Германия объявила новую конференцию по Ливии. Хафтар в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сотрудников британской резиденции принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл увольняют или переводят на другие места работы, пишет The Guardian. Издание сообщает, что поваров, горничных и лакеев, работавших в загородной резиденции герцога и герцогини Сассекских вблизи Виндзорского замка, уведомили, что их услуги больше не нужны. The Guardian пишет, что домоуправляющий и другие сотрудники переводятся на […]