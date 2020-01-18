Ливийская компания ввела режим ЧП из-за остановки экспорта нефти

18.01.2020, 17:05, Новости дня

Ливийская нефтяная корпорация объявила чрезвычайное положение после остановки экспорта нефти из пяти портов. По оценке корпорации, ежедневные потери оцениваются в 55 млн долларов.

«Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра», – передает РИА «Новости» заявление корпорации.

В компании сообщили, что распоряжение о прекращении отгрузки в портах поступило от главы управления охраны нефтяных месторождений генерала Наджи Аль-Магриби и полковника Али Джийляни из штаба командования Сирта.

По информации корпорации, командующий Ливийской национальной Армией Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

Ливийская национальная нефтяная корпорация оценила свои ежедневные потери от остановки отгрузки нефти в пяти портах в 55 млн долларов.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, Хафтар отказался подписывать итоговый документ.

Позже Германия объявила новую конференцию по Ливии. Хафтар в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.



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