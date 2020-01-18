Ливийская компания ввела режим ЧП из-за остановки экспорта нефти

Ливийская нефтяная корпорация объявила чрезвычайное положение после остановки экспорта нефти из пяти портов. По оценке корпорации, ежедневные потери оцениваются в 55 млн долларов.
«Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра», – передает РИА «Новости» заявление корпорации.
В компании сообщили, что распоряжение о прекращении отгрузки в портах поступило от главы управления охраны нефтяных месторождений генерала Наджи Аль-Магриби и полковника Али Джийляни из штаба командования Сирта.
По информации корпорации, командующий Ливийской национальной Армией Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.
Ливийская национальная нефтяная корпорация оценила свои ежедневные потери от остановки отгрузки нефти в пяти портах в 55 млн долларов.
Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, Хафтар отказался подписывать итоговый документ.
Позже Германия объявила новую конференцию по Ливии. Хафтар в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сотрудников британской резиденции принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл увольняют или переводят на другие места работы, пишет The Guardian. Издание сообщает, что поваров, горничных и лакеев, работавших в загородной резиденции герцога и герцогини Сассекских вблизи Виндзорского замка, уведомили, что их услуги больше не нужны. The Guardian пишет, что домоуправляющий и другие сотрудники переводятся на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Нафтогаз попросил Латвию исполнить решение суда Стокгольма по спору с Газпромом / 29 ноября
- Тина Кароль показала фигуру в черном боди / 13 января
- ВМС США сочли раскрытие сведений о встречах с НЛО «ущербом нацбезопасности» / 16 января
- Женщина погибла при падении дерева в Подмосковье / 19 декабря
- В России горел авианосец «Адмирал Кузнецов». 12 пострадавших, трое пропавших без вести / 12 декабря
- Единороссы против полного запрета снюса / 19 декабря
- Елизавета Вторая назвала сроки выхода Великобритании из ЕС / 19 декабря
- В ЕС ожидают продолжения суда над освобожденными экс-беркутовцами / 29 декабря