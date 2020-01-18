Эксперты предупреждают об опасности для туристов стать жертвой мошенников. Зная методы их «деятельности» и сохраняя бдительность, можно избежать неприятных последствий и сохранить счастливые воспоминания об отдыхе.

«Наука обмана» не стоит на месте и непрерывно развивается. Преступники совершенствуют свои приемы и повышают «мастерство», используя различные слабости людей. Классической уловкой карманника является прием отвлечения внимания. Часто воры действуют в паре, распределив свои роли и вовлекая туриста в непредвиденную ситуацию, например, с пролитым по неосторожности напитком. Навязчивый сервис иногда оборачивается потерей сумок, с которыми убегают гостеприимные «носильщики», фотоснимок, сделанный по личной инициативе уличного фотографа, непредвиденными расходами. А для того чтобы остаться без мобильного телефона после просьбы незнакомца срочно позвонить, даже не обязательно ехать в Бангкок.

Туроператоры советуют клиентам перед поездкой в страны Азии или Ближнего Востока поменять валюту, причем обязательно в официальных пунктах. Предотвратить необоснованные претензии, связанные якобы с ущербом, причиненным прокатному автомобилю, можно, приступив к съёмкам тех «повреждений», на которые указывает владелец. Чтобы не пострадать от действий водителей такси без лицензии, необходимо просто не прибегать к их «услугам». Доброжелательность по отношению к окружающим людям должна быть в разумных пределах. Очевидно, не стоит рассматривать каждого «аборигена» как потенциального мошенника, однако меры предосторожности и интуиция часто помогают отдохнуть в экзотической обстановке без каких-либо потерь.

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Последнее: Эксперты предупреждают об опасности для туристов стать жертвой мошенников. Зная методы их «деятельности» и сохраняя бдительность, можно избежать неприятных последствий и сохранить счастливые воспоминания об отдыхе. «Наука обмана» не стоит на месте и непрерывно развивается. Преступники совершенствуют свои приемы и повышают «мастерство», используя различные слабости людей. Классической уловкой карманника является прием отвлечения внимания. Часто воры […]