Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране «Боинга»

Иранские власти передадут Украине бортовые самописцы сбитого под Тегераном 8 января лайнера «Международных авиалиний Украины», сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Как сказал глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, решение о передаче Киеву бортовых самописцев Boeing для расшифровки было принято после ряда проведенных с украинскими представителями встреч.

Пассажирский Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании. Все они погибли.

Иранские военные признали, что «непреднамеренно» сбили самолет.

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