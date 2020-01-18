Мнение: Самая большая школа в России, материнчество вместо отчества и бесплатное ЭКО

1. В Москве несколько дней назад открыли самую большую школу в России – на 2,5 тысячи учеников (100 классов). Она интересна не только своим размером, но и высоким уровнем технического оснащения, а также, как заявляется, экспериментальным характером обучения. Здание буквально нашпиговано всевозможными учебными лабораториями, спортивными залами, бассейнами, библиотеками и современными образовательными пространствами:

https://sdelanounas.ru/blogs/129396/

Площадь школы превышает 40 тыс. кв. метров. Здание спроектировано по европейской кампусной системе с учетом рекомендаций лучших директоров Москвы.

Материальная база школы-новостройки позволила организовать экспериментальный образовательный центр, в котором дети смогут изучать дополнительные дисциплины. Здесь расположены школа искусств и IT-полигон. Также обучение ведется по медицинскому и инженерному профилям, а вскоре к ним добавятся химико-биологический и профиль профессионального изучения металлов. <…>

Для факультативов предусмотрен Hi-tech цех, рассчитанный на 120-140 учащихся. Здесь также будут проводиться занятия по нескольким направлениям: естественные науки, робототехника, инженерно-физические науки и IT-технологии.

Образовательная программа каждого направления носит углубленный характер и делится на модули по возрастающей сложности. Содержание и подачу научной информации полностью адаптировали для детей.

Для удобства детей в здании есть схема навигации. На пол нанесли разноцветные полосы, которые указывают путь к кабинетам, двери которых выкрашены в те же цвета.

Кроме этого, в школе внедрена экспериментальная технология регулирования учебно-воспитательного процесса 2,5 тыс. учащихся — психолого-конфликтологическая служба с системой видеонаблюдения.

Еще одним экспериментом стало преподавание иностранных языков: для их изучения создали зонированные языковые среды и лингвистические помещения с трансформируемыми перегородками. <…>

При желании в школе можно будет провести весь день (не потому что заблудился — хотя и это возможно). На «продленке» ученики смогут пойти в изостудию, студию роботехники, клуб астрономии, математический и филологический клубы, «комнату живой природы», студию хореографии. В здании есть стадион под крышей: три спортивных зала разделяются сетчатыми перегородками, которые при необходимости можно убрать.

Особенностью школы стал «Кванториум» — технопарк для детей. В программе — лазерные технологии, прикладная космонавтика, изучение наноматериалов и построение виртуальной реальности. Посещать детский технопарк смогут и ученики других школ.

Идея, очевидно, в том, чтобы взять всё лучшее, что даёт современная система образования, добавить успешные внешкольные наработки, вроде того же «Кванториума», и собрать это в одном месте, щедро сдобрив современными технологиями и дизайнерскими приёмами.

Что ж, всё это выглядит весьма неплохо, особенно возможность углублённого изучения отдельных предметов, чтобы быстрее определиться с выбором профессии и лучше подготовиться к высшему образованию.

Однако это никак не решает те проблемы, о которых я много раз писал: морально устаревшая классно-урочная система в виде позвоночника, на который нанизывается протухшее мясо — огромное количество сомнительного по своей полезности материала в базовой школьной программе. Про то, что реально нужные дисциплины или не преподаются вовсе, или преподаются «для галочки», — финансовая грамотность, взаимодействие с государством, забота о своём здоровье и так далее, — можно даже не говорить, — дети так загружены изучением строения паука-крестовика, что на остальное у них просто нет ни сил, ни времени.

2. Интересная тенденция в мире современного феминизма — матери выискивают редкие мужские аналоги женских имён, вроде Анна или Марий, и дают детям образованные от них отчества (на самом деле — матчества):

https://moslenta.ru/news/moskvichki-pristrastilis-davat-detyam-zhenskie-otchestva-15-01-2020.htm

Москвички пристрастились давать новорожденным детям матронимы (матчества) — часть родового имени, которая присваивается по имени матери в противоположность отчествам. Об этом сообщали «Известия».

«Вместо привычных Сергеевен и Алексеевен в свидетельствах о рождении появляются Анновны и Марьевны», — утверждает издание. По его данным, такую возможность в основном выбирают матери, которые растят детей в одиночку.

При этом ЗАГС Москвы напомнил, что отчество ребенку присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов России или не основано на национальном обычае, пишет агентство «Москва». Ведомство отвергло возможность дать ребенку матроним — там указали, что единственная возможность не указывать имя отца — отказаться от отчества вовсе. ЗАГС столицы призвал исходить из интересов ребенка при его государственной регистрации.

По данным РИА Новости, россиянкам удается поменять отчества детей на матронимы благодаря поиску аналогов женских имен в перечне мужских. Иногда навстречу им идут и сотрудники ЗАГСов.

Действительно, наверное, добрая половина популярных женских имён имеет мужские аналоги или просто похожие иноязычные мужские имена (Александр, Анастасий, Валерий, Виктор, Дарий, …). С технической точки зрения лайфхак несложный, так что мужские шовинистические свиньи уже подшучивают над феминистками в том духе, что дамским мозгам потребовалось целых тридцать лет, чтобы додуматься до такого нехитрого взлома системы.

3. Зергулио пишет, что в России ЭКО делается бесплатно, по полису ОМС. С ограничениями, понятное дело, но всё равно — на фоне разных там Европ, где подобная процедура стоит иногда несколько сотен тысяч рублей и дороже, это весьма неплохо:

https://zergulio.livejournal.com/6697602.html

Кстати, коллеги, а куда подевались в последние дни все эти назойливые чудаки, которые с ноября 2018 года ежедневно писали в комментариях, что «государство вам ничего не должно», так как «оно не просило вас рожать»? Я уже привык к их бурчанию, как к новостям о нормальном радиационном фоне в девяностые годы, перестал даже пытаться вступать с ними в диалог, что-то объяснять. А несколько дней назад внезапно вдруг раз — и как отрезало, замолчали. Чудеса.

Источник: Место для дискуссий

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Последнее: 1. В Москве несколько дней назад открыли самую большую школу в России – на 2,5 тысячи учеников (100 классов). Она интересна не только своим размером, но и высоким уровнем технического оснащения, а также, как заявляется, экспериментальным характером обучения. Здание буквально нашпиговано всевозможными учебными лабораториями, спортивными залами, бассейнами, библиотеками и современными образовательными пространствами: https://sdelanounas.ru/blogs/129396/ Площадь школы […]