США ввели санкции против иранского генерала, участвовавшего в подавлении протестов

Администрация Трампа в пятницу ввела санкции в отношении высокопоставленного иранского генерала из-за его роли в жестоком подавлении антиправительственных протестов.

Госдепартамент объявил о сакнциях в отношении генерала Корпуса стражей исламской революции Хасана Шахварпура, за руководство кровавым подавлением акции, в которой участвовали почти 150 демонстрантов, на юго-западе Ирана в ноябре.

«Генерал Шахварпур командовал частями, несущими ответственность за жестокое подавление и кровопролитные репрессии в районе города Махшар», — сказал спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук. Он добавил, что генерала внесли в санкционный список благодаря фото- и видео-доказательствам, полученным Госдепартаментом от иранцев.

Госдепартамент получил свыше 88 тысяч таких сообщений с момента, когда главное внешнеполитическое ведомство США обратилось к иранцам с просьбой присылать свидетельства репрессий и грубых нарушений прав человека, сказал Хук.

Иран отрицает обвинения США в широкомасштабных репрессиях, однако в Тегеране признали факт столкновений с якобы вооруженными, по словам властей, «сепаратистами» в Махшаре.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Администрация Трампа в пятницу ввела санкции в отношении высокопоставленного иранского генерала из-за его роли в жестоком подавлении антиправительственных протестов. Госдепартамент объявил о сакнциях в отношении генерала Корпуса стражей исламской революции Хасана Шахварпура, за руководство кровавым подавлением акции, в которой участвовали почти 150 демонстрантов, на юго-западе Ирана в ноябре. «Генерал Шахварпур командовал частями, несущими ответственность за […]