США ввели санкции против иранского генерала, участвовавшего в подавлении протестов

18.01.2020, 16:52, Новости дня

Администрация Трампа в пятницу ввела санкции в отношении высокопоставленного иранского генерала из-за его роли в жестоком подавлении антиправительственных протестов.

Госдепартамент объявил о сакнциях в отношении генерала Корпуса стражей исламской революции Хасана Шахварпура, за руководство кровавым подавлением акции, в которой участвовали почти 150 демонстрантов, на юго-западе Ирана в ноябре.

«Генерал Шахварпур командовал частями, несущими ответственность за жестокое подавление и кровопролитные репрессии в районе города Махшар», — сказал спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук. Он добавил, что генерала внесли в санкционный список благодаря фото- и видео-доказательствам, полученным Госдепартаментом от иранцев.

Госдепартамент получил свыше 88 тысяч таких сообщений с момента, когда главное внешнеполитическое ведомство США обратилось к иранцам с просьбой присылать свидетельства репрессий и грубых нарушений прав человека, сказал Хук.

Иран отрицает обвинения США в широкомасштабных репрессиях, однако в Тегеране признали факт столкновений с якобы вооруженными, по словам властей, «сепаратистами» в Махшаре.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Администрация Трампа в пятницу ввела санкции в отношении высокопоставленного иранского генерала из-за его роли в жестоком подавлении антиправительственных протестов. Госдепартамент объявил о сакнциях в отношении генерала Корпуса стражей исламской революции Хасана Шахварпура, за руководство кровавым подавлением акции, в которой участвовали почти 150 демонстрантов, на юго-западе Ирана в ноябре. «Генерал Шахварпур командовал частями, несущими ответственность за […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика