Путин назвал «моральными уродами» противников господдержки семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге выразил недоумение тем, что поддержка семей с детьми со стороны государства вызывает недовольство и споры.

К Путину обратился один из ветеранов с вопросом о работе СМИ. Он высказался о том, что зачастую информация о войне искажается.

«Как у нас в народе говорят, на каждый роток не накинешь платок», – передает РИА «Новости» ответ Путина.

По словам российского лидера, самое любым попыткам извратить правдивую информацию необходимо противостоять. «Тогда будет понятно, какова роль тех, кто пытается переиначить историю», – добавил президент.

В этом контексте Путин напомнил, что в недавнем послании Федеральному Собранию была большая часть посвящена поддержке семей с детьми.

«Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государств в таком объеме поддерживать семьи с детьми», – выразил недоумение президент.

«Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», – сообщил Путин, добавив, что пускай говорят, «дурь каждого видна будет».

Ранее на тему материнского капитала ранее высказывалась модель Алена Водонаева. Она заявляла, что «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнут заводить детей ради выплат, что может стать «роковым для будущих поколений».

Водонаева не впервые критикует российские многодетные семьи. Она уже призывала тех, кто «живет в нищете», «не рожать рабов».

В свою очередь главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала «дебаты» про материнский капитал «высосанными из пальца». По ее словам, то, что некоторые люди могут принять решение рожать детей ради поучения выплат, не является проблемой.

Напомним, президент Владимир Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года. Кроме того, материнский капитал можно будет получить при рождении первого ребенка.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие семьи смогут рассчитывать на маткапитал с 2020 года, а также писала, почему коммунисты и либералы не захотели величия России.





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