Автоновости: Mitsubishi обновила кросс-вэн Xpander

18.01.2020, 16:30, Разное

Инженеры Mitsubishi обновили дизайн и внутреннее оснащение кросс-вэна Xpander. Модель удалось запечатлеть на заводе в Малайзии.
Страны Юго-Восточной Азии могут похвастаться наличием на авторынке такой нестандартной модели, как Mitsubishi Xpander, которую невозможно купить за пределами этого региона. В последнее время кросс-вэн немного утратил популярность в Индонезии, сместившись на третью строчку среди самых популярных продаваемых транспортных средств без пробега. Вероятнее, именно поэтому инженеры решили немного изменить Mitsubishi Xpander, добавив ему новую радиаторную решётку и хромированные детали на переднем бампере. Заменили также и стандартные фары на светодиодные аналоги, а «плавник» на крыше выглядит более современным, нежели внушительная антенна. Запечатлеть транспортное средство удалось пользователю социальной сети Facebook, который и показал фотографии общественности.

Точная дата премьеры обновлённого Mitsubishi Xpander пока остаётся неизвестной. В настоящее время продаётся дорестайлинговая версия, по цене 970 тыс. рублей. Её оснащают 1,5-литровым 105-сильным мотором, работающим в паре с механической КПП на пять скоростей или четырёхступенчатым «автоматом». Вероятнее всего, именно последнюю трансмиссию сделают единственной для обновлённой версии. Остальные технические характеристики, уверяют эксперты, не должны измениться.



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