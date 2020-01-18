Врачи рассказали, какие овощи портят зубы

Европейские стоматологи рассказали, что определенные овощи плохо влияют на здоровье зубов. Как оказалось, следует воздержаться от регулярного употребления цуккини и спаржи.

При частом добавлении этих продуктов в рацион повышается вероятность образования кариеса или заболеваний десен. Кроме вышеназванных овощей, вредными также являются кабачки, баклажаны, болгарский перец и щавель. Несмотря на их огромную пользу для организма, в них содержатся определенные кислоты, провоцирующие проблемы с деснами и зубной эмалью.

Во избежание негативных последствий от этих овощей нужно каждый раз чистить зубы или хотя бы полоскать рот после приема пищи, такой, как баклажаны, кабачки или спаржа, подытожили врачи.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Одна из самых успешных исполнительниц современности Рианна рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем. Отношения ровесников, 31-летних знаменитостей, американской певицы и наследника дилерской компании Toyota из Саудовской Аравии закончились после трех лет общения. Разговоры о них начались еще в 2017 году, но влюбленные предпочитали не сообщать подробности своей личной жизни до лета прошлого года. Хотя звезда неоднократно […]