Врачи рассказали, какие овощи портят зубы

18.01.2020, 16:30, Разное

Европейские стоматологи рассказали, что определенные овощи плохо влияют на здоровье зубов. Как оказалось, следует воздержаться от регулярного употребления цуккини и спаржи.
При частом добавлении этих продуктов в рацион повышается вероятность образования кариеса или заболеваний десен. Кроме вышеназванных овощей, вредными также являются кабачки, баклажаны, болгарский перец и щавель. Несмотря на их огромную пользу для организма, в них содержатся определенные кислоты, провоцирующие проблемы с деснами и зубной эмалью.

Во избежание негативных последствий от этих овощей нужно каждый раз чистить зубы или хотя бы полоскать рот после приема пищи, такой, как баклажаны, кабачки или спаржа, подытожили врачи.



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