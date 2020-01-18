Иран пообещал отдать Украине черные ящики сбитого Boeing

Власти Ирана передадут украинской стороне бортовые самописцы сбитого под Тегераном 8 января лайнера «Международных авиалиний Украины», передает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Как сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, решение о передаче Киеву бортовых самописцев Boeing для расшифровки было принято после ряда проведенных с украинскими представителями встреч, передает ТАСС.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. Подозреваемых в причастности к крушению лайнера арестовали.





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