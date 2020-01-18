В Челябинске машина «скорой» помощи спровоцировала ДТП с тремя авто

В Челябинске ДТП с участием трех авто попало на видео. Водитель скорой помощи включил соответствующий спецсигнал, однако не убедился, что его пропускают.

По словам очевидца, аварию спровоцировал управляющий машиной реанимации, который после активации специального сигнала начал поворачивать, не дождавшись, пока другие автомобили его пропустят. На видео можно увидеть, что авто скорой находится на перекрестке в крайнем правом ряду. Как отметил житель Челябинска, водитель КАМАЗа не успел отреагировать на маневр скорой помощи.

Согласно информации ГИБДД, машина реанимации направлялась на место вызова, однако на перекрестке произошло столкновение с самосвалом, который впоследствии задел Citroen. По предварительным сведениям, пострадавших нет.

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